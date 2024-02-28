Телеканал "СТС" отсудил у предпринимателя из Коми 70 тысяч рублей. Дело в том, что бизнесмен выставил на маркетплейсе футболки с изображением персонажей из мультфильма "Три кота". В материалах дела указаны восемь таких платьев. Когда представители канала обнаружили товар на онлайн-площадке они обратились непосредственно к продавцу с требованием выплатить 140 тысяч рублей компенсации. Однако тот никак не отреагировал на сообщения. Тогда телеканал обратился в суд.

На судебном заседании бизнесмен аргументировал свой поступок тем, что хотел лишь оценить спрос на товар с изображением мультгероев, а уже после закупить лицензионный товар. Но спроса на товар не случилось, потому вся одежда была снята с продажи и ушла в архив. Кроме того, мужчина пояснил, что скопировал все изображения из интернета, где они были в свободном доступе без указаний, обозначений, ссылок и идентификации автора.