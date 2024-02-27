В Сыктывкаре судебные приставы помогли 7-летнему ребенку получить лекарство
- 18:07 27 февраля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Сыктывкаре 7-летний мальчик, страдающий эпилепсией, получил необходимое лекарство благодаря вмешательству сотрудников Специализированного отделения судебных приставов по Республике Коми ГМУ ФССП России.
Министерство здравоохранения республики по решению суда было обязано предоставить ребенку более 20 упаковок лекарственного препарата, однако в установленный срок этого не сделало.
Судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, после чего должник незамедлительно предоставил мальчику необходимые медикаменты.