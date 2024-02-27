С 18 марта возобновятся авиарейсы из Сыктывкара в Казань
- 17:52 27 февраля
- 6+
- Елизавета Петрова
С 18 марта 2024 года авиакомпания "РусЛайн" возобновит авиарейсы из Сыктывкара в Казань. Такое решение было принято благодаря поддержке Правительства Республики Коми, которое субсидирует этот маршрут.
Полеты будут осуществляться на комфортабельных 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200 два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Время в пути составит 1 час 35 минут. Возобновление авиасообщения между Сыктывкаром и Казанью позволит жителям Республики Коми вновь посетить этот прекрасный город, съездить к своим близким и родным, а также совершить деловые поездки.
Приобрести билеты на рейсы можно будет на сайте авиакомпании и во всех авиакассах. Напомним, что из Сыктывкара "РусЛайн" также выполняет рейсы в Нарьян-Мар, Екатеринбург и Санкт-Петербург. В летний период авиакомпания планирует открыть дополнительные рейсы в южные города России, такие как Сочи, Анапа и Симферополь. В свою очередь, жители Казани смогут воспользоваться возможностью посетить Сыктывкар.