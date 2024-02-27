С 18 марта возобновятся авиарейсы из Сыктывкара в Казань

С 18 марта 2024 года авиакомпания "РусЛайн" возобновит авиарейсы из Сыктывкара в Казань. Такое решение было принято благодаря поддержке Правительства Республики Коми, которое субсидирует этот маршрут.

Полеты будут осуществляться на комфортабельных 50-кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200 два раза в неделю – по понедельникам и четвергам. Время в пути составит 1 час 35 минут. Возобновление авиасообщения между Сыктывкаром и Казанью позволит жителям Республики Коми вновь посетить этот прекрасный город, съездить к своим близким и родным, а также совершить деловые поездки.