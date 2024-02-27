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На стройке новой школы в Эжве подходят к концу кровельные работы

На стройке новой школы в Эжве подходят к концу кровельные работы

Владимир Уйба оценил ход строительства школы на 825 мест в Эжвинском районе, о чем сообщает пресс-служба главы региона. В настоящее время активно ведутся работы по прокладке внутренних инженерных систем, включающих электрические сети, канализацию, отопление и водоснабжение, с горячим и холодным водоснабжением на каждом этаже здания.

Также осуществляется монтаж вентиляционных коробов и устройство стяжек пола. Параллельно завершаются работы по устройству кровли. Уже сейчас подано отопление в правое и левое крылья здания.

Стоит отметить, что техническая готовность школы по конструктиву на конец января составляла внушительные 98%. Предполагается, что она будет открыта как корпус общеобразовательной школы № 30.

Трехэтажное здание будет оснащено современной материально-технической базой, включающей оборудованные специализированные кабинеты и лаборатории, кабинеты информатики, а также школьный кванториум.

Кроме того, будут созданы благоприятные условия для занятий спортом и физической культурой. Одной из особенностей новой школы станет наличие лингафонных кабинетов и пространства для организации школьного театра.

Особое внимание уделено профильному обучению школьников, в частности в классах естественно-научной и IT-направленностей на уровне среднего общего образования. С первого класса планируется развивать кадетское образование. Внимательное отношение уделяется и ученикам с ограниченными возможностями здоровья, для которых создается доступная (безбарьерная) среда.

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