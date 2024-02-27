На стройке новой школы в Эжве подходят к концу кровельные работы

Владимир Уйба оценил ход строительства школы на 825 мест в Эжвинском районе, о чем сообщает пресс-служба главы региона. В настоящее время активно ведутся работы по прокладке внутренних инженерных систем, включающих электрические сети, канализацию, отопление и водоснабжение, с горячим и холодным водоснабжением на каждом этаже здания.

Также осуществляется монтаж вентиляционных коробов и устройство стяжек пола. Параллельно завершаются работы по устройству кровли. Уже сейчас подано отопление в правое и левое крылья здания.