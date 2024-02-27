Число предпринимателей в Коми выросло в прошлом году на 5%

Глава Коми Владимир Уйба объявил о значительном росте числа индивидуальных предпринимателей (ИП) и малых и средних предприятий (МСП) в регионе в 2023 году. Согласно его заявлению, в республике было создано более 3,8 тысяч МСП, что увеличило их общее количество до 25 тысяч предприятий.

Количество ИП также увеличилось примерно на 5%, достигнув 17,4 тыс. человек. Это отражает растущий интерес к предпринимательской деятельности в Республике Коми. По словам Владимира Уйбы, сейчас в малом и среднем бизнесе региона занято около 100 тысяч человек, что составляет значительную часть трудоустроенного населения региона - около 30%.