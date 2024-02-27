Мошенники украли у жительницы Коми почти два миллиона рублей: возбуждено уголовное дело

В Коми женщина перевела мошенникам почти 2 миллиона рублей, поверив в историю о несанкционированном списании средств с ее карты. Об этом сообщают в региональном УМВД.

Неизвестный злоумышленник позвонил женщине 1976 года рождения и представился сотрудником банка. Он сообщил ей, что с ее карты происходит несанкционированное списание средств и для предотвращения этого необходимо перевести все деньги на «безопасный» счет.