Смертельно опасное содержание ртути: эта рыба гробит печень, мозг и сердце

Рыба является вкусным и питательным продуктом, содержащим белок, жирные кислоты, витамины и минералы. Однако некоторые виды рыбы могут содержать высокие концентрации ртути, что может быть вредно для здоровья.

Ртуть является токсичным элементом, который может негативно влиять на сердце, печень, мозг и нервную систему. Поэтому беременным женщинам рекомендуется избегать употребления рыбы с высоким содержанием ртути, чтобы не нанести вред развитию плода. Некоторые виды рыбы, такие как королевская скумбрия, большеглазый тунец, рыба-меч и акула, известны своим высоким содержанием ртути. Также детям и беременным женщинам не рекомендуется употреблять морского окуня, палтуса и тунца.