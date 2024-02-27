Прозрачный и ароматный: шеф-повара выжали секрет идеального куриного бульона
- 22:00 27 февраля
- 16+
- Служба новостей
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Для приготовления прозрачного, наваристого и душистого куриного бульона существует несколько полезных советов от профессионалов.
- Выбор основы: Рекомендуется использовать тушку целиком. На одну курицу весом около 1 кг понадобится примерно 5 литров воды. Ножки и голени также могут быть использованы, но количество воды потребуется меньше - около 3 литров на каждый килограмм мяса. Грудка и индейка не рекомендуется, так как бульон может получиться слишком диетическим и не насыщенным вкусом.
- Подготовка птицы: Чтобы бульон был прозрачным, необходимо удалить все внутренности у птицы, включая легкие, тщательно промыть тушку холодной водой и удалить жир.
- Охлаждение мяса: Некоторые кулинары советуют охладить мясо, поместив его в воду со льдом на некоторое время. Курицу следует кладти в холодную, а лучше ледяную воду и варить на медленном огне.
- Правильный выбор специй: Вместо ароматного перца рекомендуется использовать только черный перец горошком, а также лавровый лист, петрушку и укроп. Специи следует добавлять после закипания бульона, чтобы сохранить естественный аромат блюда.
- Добавление овощей: Рекомендуется добавить морковь, немного сельдерея, лук и пару шампиньонов. Овощи можно слегка поджарить на сухой сковороде, чтобы придать бульону приятный золотистый цвет.
Следуя этим советам, вы сможете приготовить вкусный и ароматный куриный бульон, пишет портал mosregtoday.ru.