Бог поцеловал в обе щечки: эти три буквы в имени ребенка сделают его счастливым на всю жизнь

Существует мнение, что состояние благополучия человека может зависеть от определенных букв, содержащихся в его имени. Некоторые специалисты выделяют три конкретные буквы, которые, по их мнению, могут сделать ребенка покровителем удачи.

Первая из этих букв - "Б". Ей приписывается сильная энергетика и способность привлечь удачу. Люди, имена которых содержат эту букву, часто достигают успеха в различных сферах жизни, выигрывают в лотереи, получают неожиданные наследства и находят другие приятные возможности. Особенно благоприятным считается наличие буквы "Б" в начале имени, но присутствие этой буквы в любом месте имени также считается положительным признаком.