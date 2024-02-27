Росконтроль назвал сливочное масло, где больше всего "пальмы"
- 17:00 27 февраля
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- Служба новостей
Росконтроль провел широкомасштабные проверки по качеству сливочного масла. Результаты исследования показали, что некоторые образцы содержат нежелательные ингредиенты, такие как пальмовое масло. В связи с этим, эксперты решили отправить для анализа сливочное масло, которое продается по низкой цене, чтобы опровергнуть распространенный стереотип о его низком качестве.
Результаты проверки показали, что дешевое сливочное масло также может быть высокого качества и натуральным. Однако из 31 проверенной марки только четыре прошли испытания полностью и получили положительные рекомендации от экспертов: масло «Радость вкуса», «Экомилк», «Белорусское» и Valuiki. Покупателям рекомендуется выбирать именно эти бренды без опасений.
У остальных марок возникли серьезные вопросы, особенно относительно натуральности продукта. Многие производители экономят на сырье и создают масло с низким содержанием сливок, а иногда и без них. Некоторые марки, такие как «Традиционное» из Курска и масло, произведенное в Мытищах, оказались смесью растительных и животных жиров, включая пальмовое масло и говяжий жир. Поэтому рекомендуется избегать покупки таких продуктов, чтобы не нанести вред своему здоровью, сообщает ngnovoros.ru.