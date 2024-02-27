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Росконтроль назвал сливочное масло, где больше всего "пальмы"

Росконтроль назвал сливочное масло, где больше всего "пальмы"Фото из архива "Про Города"

Росконтроль провел широкомасштабные проверки по качеству сливочного масла. Результаты исследования показали, что некоторые образцы содержат нежелательные ингредиенты, такие как пальмовое масло. В связи с этим, эксперты решили отправить для анализа сливочное масло, которое продается по низкой цене, чтобы опровергнуть распространенный стереотип о его низком качестве.

Результаты проверки показали, что дешевое сливочное масло также может быть высокого качества и натуральным. Однако из 31 проверенной марки только четыре прошли испытания полностью и получили положительные рекомендации от экспертов: масло «Радость вкуса», «Экомилк», «Белорусское» и Valuiki. Покупателям рекомендуется выбирать именно эти бренды без опасений.

У остальных марок возникли серьезные вопросы, особенно относительно натуральности продукта. Многие производители экономят на сырье и создают масло с низким содержанием сливок, а иногда и без них. Некоторые марки, такие как «Традиционное» из Курска и масло, произведенное в Мытищах, оказались смесью растительных и животных жиров, включая пальмовое масло и говяжий жир. Поэтому рекомендуется избегать покупки таких продуктов, чтобы не нанести вред своему здоровью, сообщает ngnovoros.ru.

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