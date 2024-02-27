Такие стрижки мигом срежут 10 лет женщинам за 60 - секрет роскошного объема

Многослойные прически могут значительно изменить ваш образ и придать живость волосам. Они добавляют объем, текстуру и современность. Выбор многослойной стрижки зависит от текстуры ваших волос и предпочтений, пишет ohfashion.ru.

Если у вас тонкие или безжизненные волосы, рекомендуется выбрать стрижку до плеч с челкой. Это придаст объем вашим волосам и создаст пышность. Челка также добавит интереса к вашему образу.