В Сыктывкаре на Стефановской площади начали разбирать ледовый городок 

26 февраля, в понедельник, на Стефановской площади начался демонтаж новогоднего городка. Работники МКП "Жилкомсервис" приступили к разбору ледовых скульптур, которые огородили защитными ограждениями.

Ледяные обломки будут вывезены на полигон. Вскоре предстоит демонтировать и главную елку города. Новогоднее дерево, радовавшее жителей столицы более двух месяцев, получит вторую жизнь. Его ветви пойдут на корм и подстилки для животных, а ствол будет использован для изготовления поделок в детских организациях.