В Сыктывкаре на Стефановской площади начали разбирать ледовый городок
- 13:06 27 февраля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
26 февраля, в понедельник, на Стефановской площади начался демонтаж новогоднего городка. Работники МКП "Жилкомсервис" приступили к разбору ледовых скульптур, которые огородили защитными ограждениями.
Ледяные обломки будут вывезены на полигон. Вскоре предстоит демонтировать и главную елку города. Новогоднее дерево, радовавшее жителей столицы более двух месяцев, получит вторую жизнь. Его ветви пойдут на корм и подстилки для животных, а ствол будет использован для изготовления поделок в детских организациях.
Ранее мы писали о том, что в этом году было использовано 630 штук ледовых блоков, привезенных из-под озера около моста в Краснозатонском.