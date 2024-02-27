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В Сыктывкаре на Стефановской площади начали разбирать ледовый городок 

В Сыктывкаре на Стефановской площади начали разбирать ледовый городок Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

26 февраля, в понедельник, на Стефановской площади начался демонтаж новогоднего городка. Работники МКП "Жилкомсервис" приступили к разбору ледовых скульптур, которые огородили защитными ограждениями.

Ледяные обломки будут вывезены на полигон. Вскоре предстоит демонтировать и главную елку города. Новогоднее дерево, радовавшее жителей столицы более двух месяцев, получит вторую жизнь. Его ветви пойдут на корм и подстилки для животных, а ствол будет использован для изготовления поделок в детских организациях. 

Ранее мы писали о том, что в этом году было использовано 630 штук ледовых блоков, привезенных из-под озера около моста в Краснозатонском.

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