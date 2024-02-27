"Теперь будет запрещено": пенсионеров, у которых есть дети и внуки, ждет новое правило с 29 февраля

Согласно информации, предоставленной пенсионным экспертом Сергеем Власовым, появилась новая угроза для пожилых людей, имеющих детей или внуков. Это связано с популярным видом мошенничества, который стал распространенным в России. Мошенники используют хитрую схему, направленную на граждан, у которых есть молодые родственники.

Теперь преступники не только звонят и утверждают, что ребенок или внук пожилой личности находится в беде и нуждается в финансовой помощи, но также могут подделывать голос родственника с помощью специальных программ. По словам Власова, отличить оригинальный голос от подделки может быть крайне сложно.