"Теперь будет запрещено": пенсионеров, у которых есть дети и внуки, ждет новое правило с 29 февраля
- 13:30 27 февраля
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- Служба новостей
Согласно информации, предоставленной пенсионным экспертом Сергеем Власовым, появилась новая угроза для пожилых людей, имеющих детей или внуков. Это связано с популярным видом мошенничества, который стал распространенным в России. Мошенники используют хитрую схему, направленную на граждан, у которых есть молодые родственники.
Теперь преступники не только звонят и утверждают, что ребенок или внук пожилой личности находится в беде и нуждается в финансовой помощи, но также могут подделывать голос родственника с помощью специальных программ. По словам Власова, отличить оригинальный голос от подделки может быть крайне сложно.
Мошенники используют образцы голосов из социальных сетей или голосовые сообщения граждан. Пенсионер может подумать, что разговаривает с настоящим внуком или ребенком, хотя на самом деле это будет аферист, пытающийся обмануть пожилого человека и выманить у него деньги.
Мошенники также могут имитировать голоса знакомых или коллег, поэтому необходимо быть особенно бдительным. Власов отмечает, что мошенники уже начали создавать цифровые портреты граждан на основе публичных данных из интернета.
В связи с этим эксперт предупреждает пожилых людей о подобных телефонных звонках. В случае подобной ситуации рекомендуется положить трубку и связаться с родственником по известному номеру телефона. В ближайшее время всем следует придерживаться этого правила и проявлять повышенную бдительность, пишет progorodsamara.ru.