С 29 февраля будут аннулировать права за вождение в очках: водителей ждет печальный сюрприз

С 28 февраля ожидаются изменения в нормативных актах, которые могут повлечь за собой серьезные последствия. Инспекторы ГИБДД и других ведомств будут обращать внимание не только на соблюдение правил дорожного движения, но и на внешний вид водителей, оценивая его соответствие погодным условиям.

Согласно этим изменениям, даже при плохой видимости или облачной погоде солнцезащитные очки водителя могут рассматриваться как повод для проверки на состояние алкогольного опьянения. Также аналогичный усиленный контроль будет распространяться и на охотников. Несмотря на окончание охотничьего сезона в большинстве регионов, число желающих провести выходные на охоте остается высоким.