В Воркуте для школ закупят интерактивные панели почти на 40 миллионов рублей
- 12:22 27 февраля
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- Елизавета Петрова
Власти Воркуты выделили почти 40 миллионов рублей для обновления технической базы общеобразовательных учреждений муниципалитета. Согласно плану, в 12 школ и гимназий города будут поставлены 99 интерактивных панелей.
На сайте Госзакупок размещен аукцион, в котором заказчиком является Республиканский информационный центр оценки качества образования. Закупленное оборудование должно соответствовать определенным требованиям: диагональ экрана должна быть не менее 85 и не более 90 дюймов, наличие встроенных акустической системы и веб-камеры, поддержка функций беспроводной передачи данных и режима маркерной доски.
Список образовательных учреждений, в которые будут доставлены новые интерактивные панели, включает прогимназию 1, школы 12, 13, 14, 23, 26, 35, 39, 40, 42, гимназии 2 и 6. В настоящее время прием заявок от потенциальных подрядчиков открыт, а итоги аукциона планируется подвести 12 марта.
Поставщик оборудования, который победит в аукционе, должен будет доставить интерактивные панели в течение 60 календарных дней со дня подписания договора.