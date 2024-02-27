В Воркуте для школ закупят интерактивные панели почти на 40 миллионов рублей

Власти Воркуты выделили почти 40 миллионов рублей для обновления технической базы общеобразовательных учреждений муниципалитета. Согласно плану, в 12 школ и гимназий города будут поставлены 99 интерактивных панелей.

На сайте Госзакупок размещен аукцион, в котором заказчиком является Республиканский информационный центр оценки качества образования. Закупленное оборудование должно соответствовать определенным требованиям: диагональ экрана должна быть не менее 85 и не более 90 дюймов, наличие встроенных акустической системы и веб-камеры, поддержка функций беспроводной передачи данных и режима маркерной доски.