Всего одна таблетка в воду и букет цветов "проживет" месяц - есть в любой аптечке
- 11:00 27 февраля
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- Служба новостей
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Есть несколько советов, которые помогут сохранить свежесть букета цветов на долгое время.
- Аспирин: Растворите одну таблетку аспирина в воде, в которой стоит букет. Салициловая кислота, содержащаяся в аспирине, помогает предотвратить разложение цветов, сохраняя их свежесть и яркость.
- Марганцовка: Добавьте немного марганцовки (раствор перманганата калия) в воду для букета. Марганцовка обладает антисептическими свойствами, которые помогают предотвратить рост бактерий и грибков, сохраняя цветы свежими.
- Сахар: Добавление немного сахара в воду также может помочь продлить жизнь букета. Сахар предоставляет цветам дополнительную энергию, необходимую для поддержания свежести и яркости.
Кроме того, важно регулярно менять воду в вазе и обрезать кончики стеблей каждый раз при обновлении воды. Эти действия помогут создать оптимальные условия для цветов и продлить их жизнь на многие дни и недели.
С помощью этих простых средств, которые можно найти в аптеке, вы сможете сделать свой букет прекрасным акцентом интерьера, который будет радовать вас долгое время, пишет sevastopolmedia.ru.