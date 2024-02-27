Из-за снегопада мусоровозы в городах и районах Коми начали застревать в снежной каше
- 10:37 27 февраля
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- Елизавета Петрова
В городах и районах Коми усугубилась проблема вывоза мусора из-за ненадлежащего содержания контейнерных площадок и подъездных путей к ним. Снежная каша, образовавшаяся после недавнего потепления, затрудняет проезд мусоровозов, а припаркованные автомобили еще больше усугубляют ситуацию.
Муниципалитеты, которые обязаны содержать подъездные пути в нормативном состоянии, не выполняют свои обязанности, из-за чего мусоровозы застревают в снегу и тратят много времени на то, чтобы выбраться из него. В результате сбивается график вывоза отходов, и жители вынуждены ждать, когда их мусор будет вывезен.
Кроме того, снег затрудняет доступ к контейнерам, которые невозможно подкатить к мусоровозам, а при транспортировке ломаются колеса. Проблема также усугубляется тем, что некоторые муниципалитеты не бережно относятся к контейнерам, которые им закупает "Региональный оператор Севера".
Также нетерпимым является отношение некоторых жителей, которые не только не утруждают себя донести мусор до контейнера, а оставляют его возле него. Нередки случаи, когда мусор разбрасывается возле контейнерных площадок собаками.
Предприятие "Региональный оператор Севера" призывает муниципалитеты более ответственно относиться к содержанию контейнерных площадок и подъездных путей к ним, а также бережнее относиться к контейнерам.
В этой связи необходимо отметить, что в целях улучшения ситуации в Коми планируется реализовать ряд мер. В частности, будет усилен контроль за деятельностью муниципалитетов в части содержания контейнерных площадок и подъездных путей к ним. Также планируется закупить дополнительное количество контейнеров для мусора и установить их в наиболее проблемных местах.
Кроме того, планируется провести разъяснительную работу с населением о важности соблюдения правил обращения с отходами. Таким образом, совместными усилиями можно будет решить проблему вывоза мусора в Коми и сделать города и районы более чистыми и комфортными для проживания.