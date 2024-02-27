Из-за снегопада мусоровозы в городах и районах Коми начали застревать в снежной каше

В городах и районах Коми усугубилась проблема вывоза мусора из-за ненадлежащего содержания контейнерных площадок и подъездных путей к ним. Снежная каша, образовавшаяся после недавнего потепления, затрудняет проезд мусоровозов, а припаркованные автомобили еще больше усугубляют ситуацию.

Муниципалитеты, которые обязаны содержать подъездные пути в нормативном состоянии, не выполняют свои обязанности, из-за чего мусоровозы застревают в снегу и тратят много времени на то, чтобы выбраться из него. В результате сбивается график вывоза отходов, и жители вынуждены ждать, когда их мусор будет вывезен.