В марте вводится полный запрет: новое правило для всех, у кого есть дача и огород

С 2024 года в России введены новые правила, которые ограничивают время пребывания на дачных участках и загородных домах. По этим правилам, дачники могут находиться на своих участках только в период с 1 апреля по 1 октября.

Однако, если индивидуальный жилой дом оснащен всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, его владельцы могут проживать в нем круглый год. В случае обычных загородных домов, которые обычно не используются зимой и системы в них выключаются на этот период, проживание в течение всего года запрещено, и подключение коммуникаций зимой не разрешается.