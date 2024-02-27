Бывшая замминистра здравоохранения Коми начала работать в Минспорта

Бывшая заместитель министра здравоохранения Коми Наталья Вытегорова перешла на работу в Министерство спорта Республики Коми. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. Наталья Вытегорова назначена заместителем министра физической культуры и спорта Республики Коми.

До этого назначения Наталья Вытегорова работала в Министерстве здравоохранения Коми. С июля 2023 года по декабрь прошлого года она занимала должность заместителя министра здравоохранения. До этого она занимала руководящие должности в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.