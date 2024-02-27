Бывшая замминистра здравоохранения Коми начала работать в Минспорта
- 10:25 27 февраля
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- Елизавета Петрова
Бывшая заместитель министра здравоохранения Коми Наталья Вытегорова перешла на работу в Министерство спорта Республики Коми. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. Наталья Вытегорова назначена заместителем министра физической культуры и спорта Республики Коми.
До этого назначения Наталья Вытегорова работала в Министерстве здравоохранения Коми. С июля 2023 года по декабрь прошлого года она занимала должность заместителя министра здравоохранения. До этого она занимала руководящие должности в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
Наталья Вытегорова имеет большой опыт работы в муниципальных и региональных органах власти. Она родилась в городе Сыктывкаре в 1973 году. В 1996 году окончила Сыктывкарский государственный университет по специальности "экономика и управление на предприятии".
После окончания университета она работала в различных коммерческих структурах. В 2006 году перешла на работу в государственную службу. Занимала должности заместителя главы администрации Сыктывкара, министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
Наталья Вытегорова имеет ученую степень кандидата экономических наук. В 2016 году защитила диссертацию на тему "Развитие государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения Республики Коми".