Пенсионеров призвали подать заявление на новое пособие: необходимо успеть до 1 марта

Согласно информации, предоставленной пенсионным экспертом Сергеем Власовым, пенсионерам рекомендуется подать заявление на денежное пособие в ближайшие дни, чтобы успеть получить выплату до 1 марта. В некоторых случаях сумма выплаты может достигать до 60 тысяч рублей.

Новое пособие доступно для тех, кто достиг пенсионного возраста по старому образцу: женщинам в возрасте от 55 лет и мужчинам, которым исполнилось 60 лет. Важным условием является наличие стажа, полученного в северных районах или районах, к ним приравненных.

Пособие предназначено для компенсации стоимости поездок на санаторные курорты или в пансионаты. Чтобы получить пособие, необходимо подать заявление в социальную службу и предоставить соответствующие документы. Важно сделать это в течение двух месяцев после поездки, поэтому тем, кто недавно путешествовал, рекомендуется подать заявление до марта.