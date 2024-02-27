Пенсионеров призвали подать заявление на новое пособие: необходимо успеть до 1 марта
- 09:40 27 февраля
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- Служба новостей
Согласно информации, предоставленной пенсионным экспертом Сергеем Власовым, пенсионерам рекомендуется подать заявление на денежное пособие в ближайшие дни, чтобы успеть получить выплату до 1 марта. В некоторых случаях сумма выплаты может достигать до 60 тысяч рублей.
Новое пособие доступно для тех, кто достиг пенсионного возраста по старому образцу: женщинам в возрасте от 55 лет и мужчинам, которым исполнилось 60 лет. Важным условием является наличие стажа, полученного в северных районах или районах, к ним приравненных.
Пособие предназначено для компенсации стоимости поездок на санаторные курорты или в пансионаты. Чтобы получить пособие, необходимо подать заявление в социальную службу и предоставить соответствующие документы. Важно сделать это в течение двух месяцев после поездки, поэтому тем, кто недавно путешествовал, рекомендуется подать заявление до марта.
"Если раньше получать компенсацию можно было один раз в три года, то теперь этот срок сокращен до двух лет. То есть получателей пособия станет больше. А кроме того, увеличились суммы. К примеру, на Ямале пожилым гражданам будут выдавать уже по 2800 рублей за сутки пребывания в санатории. Соответственно, максимальная сумма к получению выросла до 59 тысяч рублей", – добавил эксперт.