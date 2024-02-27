Стали известны подробности смертельного ДТП в Усть-Вымском районе

Фото УГИБДД МВД по Коми

Стали известны подробности смертельного ДТП в Усть-Вымском районе. По уточненной информации УГБДД МВД по Коми, ДТП произошло вчера, 26 февраля, в 12.00. 65-летний водитель Renault Duster двигался по автодороге Вогваздино — Яренск. На 15-м километре трассы мужчина не справился с управлением и выскочил на встречную полосу, где столкнулся с Renault Fluence.

В результате ДТП погибли два человека: водитель Fluence 1963 года рождения и пассажир Duster 1960 года рождения.

Кроме этого, травмы получили ещё два человека. Водителя Duster госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, ушибами грудной клетки, правого плеча и предплечья.

44-летний пассажир Fluence получил черепно-мозговую травму, ушибленную рану лица, ушиб голени, колотую рану колена. Его также направили в больницу.