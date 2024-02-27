Водителей лишают прав на месте за отсутствие 1 вещи на машине - уже следят
- 09:05 27 февраля
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- Служба новостей
Министерство внутренних дел России предложило ужесточить ответственность за использование устройств, скрывающих или изменяющих видимость государственных регистрационных знаков автомобилей. В соответствии с новыми поправками к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), такие нарушения могут повлечь за собой лишение прав на управление транспортными средствами на срок до полутора лет, а также конфискацию самих устройств, сообщает ussurmedia.ru.
В настоящее время за неправильное размещение номеров или их сокрытие предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Однако, учитывая рост числа подобных правонарушений и развитие технологий, позволяющих с легкостью манипулировать видимостью номеров, власти считают действующие меры недостаточно эффективными.
За последние годы количество случаев, когда водители устанавливали номера в нестандартных местах или использовали специальные устройства для их сокрытия, значительно возросло. Это не только затрудняет идентификацию транспортных средств, но и способствует нарушениям правил дорожного движения, увеличивая риск возникновения дорожно-транспортных происшествий.
МВД указывает на особую опасность таких действий, поскольку они мешают эффективному контролю за соблюдением ПДД с помощью систем фото— и видеофиксации. Использование так называемых рамок-перевертышей или рамок-откидушек позволяет водителям избегать ответственности за превышение скорости, проезд на красный свет и неуплату за проезд по платным дорогам.
Предложенные поправки направлены на усиление дисциплины среди автомобилистов и повышение безопасности дорожного движения. При этом МВД подчеркивает необходимость четкого разграничения между умышленным и случайным сокрытием номеров для обеспечения справедливости применения нововведений.