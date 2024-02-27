Водителей лишают прав на месте за отсутствие 1 вещи на машине - уже следят

Министерство внутренних дел России предложило ужесточить ответственность за использование устройств, скрывающих или изменяющих видимость государственных регистрационных знаков автомобилей. В соответствии с новыми поправками к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), такие нарушения могут повлечь за собой лишение прав на управление транспортными средствами на срок до полутора лет, а также конфискацию самих устройств, сообщает ussurmedia.ru.

В настоящее время за неправильное размещение номеров или их сокрытие предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Однако, учитывая рост числа подобных правонарушений и развитие технологий, позволяющих с легкостью манипулировать видимостью номеров, власти считают действующие меры недостаточно эффективными.