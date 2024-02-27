Эжвинец предстанет перед судом за убийство возлюбленной

В Коми перед судом предстанет 28-летний эжвинец, который до смерти избил свою возлюбленную. Подробности трагичной истории рассказали в пресс-службе региональной Прокуратуры.

В материалах дела уточняется, что происшествие случилось еще в ноябре минувшего 2023 года. Местный житель находился в одной квартире со своей сожительницей. Под действием алкоголя и наркотических средств мужчина поссорился с возлюбленной, оскорбившись резкими обидными высказываниями с ее стороны. Горожанин не справился с эмоциями и накинулся с кулаками на пострадавшую. Он избивал ее руками и ногами, не менее четырех раз ударил тупым предметом, а после "запустил" в нее кружкой. Удар пришелся в область головы. От полученных травм женщина вскоре скончалась.