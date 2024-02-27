Эжвинец предстанет перед судом за убийство возлюбленной
- 08:30 27 февраля
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- Татьяна Зубова
В Коми перед судом предстанет 28-летний эжвинец, который до смерти избил свою возлюбленную. Подробности трагичной истории рассказали в пресс-службе региональной Прокуратуры.
В материалах дела уточняется, что происшествие случилось еще в ноябре минувшего 2023 года. Местный житель находился в одной квартире со своей сожительницей. Под действием алкоголя и наркотических средств мужчина поссорился с возлюбленной, оскорбившись резкими обидными высказываниями с ее стороны. Горожанин не справился с эмоциями и накинулся с кулаками на пострадавшую. Он избивал ее руками и ногами, не менее четырех раз ударил тупым предметом, а после "запустил" в нее кружкой. Удар пришелся в область головы. От полученных травм женщина вскоре скончалась.
Молодого человека задержали. Ему предстоит ответить перед судом по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Отметим, ранее у обвиняемого уже была судимость.