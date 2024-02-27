В Коми продолжает стоять аномально теплая погода
- 07:00 27 февраля
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- Татьяна Зубова
В Коми продолжает стоять аномально теплая для этого сезона погода. Так, по прогнозам синоптиков, сегодня, 27 февраля, температура на территории региона даже ночью не опустится ниже +1...-6С. Днем еще теплее - около -4...+1С.
Также синоптики сообщили о небольших осадках в основном в виде мокрого снега. В некоторых уголках республики из-за околонулевых температур на дорогах образуется гололедица.
Ветер подует с юга, юго-запада. Его скорость 6-11 метров в секунду. При этом в районах крайнего северо-востока возможны порывы до 14 метров в секунду.
В Сыктывкаре сегодня вновь облачно с прояснениями. Временами может выпасть снег или мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Температура днем 0...-2С. Ночью столбик термометра опустится до -3...-5С.