В Коми продолжает стоять аномально теплая погода

В Коми продолжает стоять аномально теплая для этого сезона погода. Так, по прогнозам синоптиков, сегодня, 27 февраля, температура на территории региона даже ночью не опустится ниже +1...-6С. Днем еще теплее - около -4...+1С.

Также синоптики сообщили о небольших осадках в основном в виде мокрого снега. В некоторых уголках республики из-за околонулевых температур на дорогах образуется гололедица.