На Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошел День спорта
- 18:05 26 февраля
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- Елизавета Петрова
25 февраля в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве состоялся День спорта – настоящий праздник для любителей активного образа жизни. Посетители могли стать участниками лекций, организованных звездами российского спорта, а также увидеть выступления профессиональных спортсменов.
Кроме того, в этот день прошел Кубок защитника Отечества по регби на снегу. Кроме того, для всех желающих проводились викторины и конкурсы с призами от Министерства спорта Российской Федерации. Главной площадкой мероприятия стал тематический павильон "Спорт для каждого".
Здесь гости выставки на протяжении дня могли познакомиться и пообщаться с известными спортсменами и тренерами. В их числе оказалась Юлия Чепалова – легендарная лыжница, чемпионка трех Олимпийских игр и обладательница Кубка мира. На Дне спорта не забыли и про регионы.
В каждой из локаций были организованы различные мероприятия. На стенде Республики Коми гости смогли познакомиться со спортивной жизнью региона, в частности с профессиональными клубами. Все желающие могли попробовать себя в роли игроков в хоккей с мячом, узнать об истории уникального национального вида спорта – гонок на охотничьих лыжах. Самые активные участники получили памятные сувениры.
"Гостям выставки были интересны и спортивная жизнь Коми, и сам регион. Для некоторых стало открытием существование вида спорта под названием хоккей с мячом. Очереди выстраивались как за возможностью потрогать руками "лямпы" – лыжи, на которых охотники передвигались в древности, так и за автографами у знаменитых спортсменов. Мы сделали все, чтобы наша республика стала ближе посетителям ВДНХ", - отметила исполняющая обязанности министра физической культуры и спорта Республики Коми Светлана Суворкина.