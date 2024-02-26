На Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошел День спорта

25 февраля в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве состоялся День спорта – настоящий праздник для любителей активного образа жизни. Посетители могли стать участниками лекций, организованных звездами российского спорта, а также увидеть выступления профессиональных спортсменов.

Кроме того, в этот день прошел Кубок защитника Отечества по регби на снегу. Кроме того, для всех желающих проводились викторины и конкурсы с призами от Министерства спорта Российской Федерации. Главной площадкой мероприятия стал тематический павильон "Спорт для каждого".

Здесь гости выставки на протяжении дня могли познакомиться и пообщаться с известными спортсменами и тренерами. В их числе оказалась Юлия Чепалова – легендарная лыжница, чемпионка трех Олимпийских игр и обладательница Кубка мира. На Дне спорта не забыли и про регионы.

В каждой из локаций были организованы различные мероприятия. На стенде Республики Коми гости смогли познакомиться со спортивной жизнью региона, в частности с профессиональными клубами. Все желающие могли попробовать себя в роли игроков в хоккей с мячом, узнать об истории уникального национального вида спорта – гонок на охотничьих лыжах. Самые активные участники получили памятные сувениры.