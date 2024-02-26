В Коми у коррупционеров конфисковали в 2023 году 47 миллионов рублей
- 17:38 26 февраля
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- Елизавета Петрова
В Коми в 2023 году правоохранительные органы и суды усилили борьбу с коррупцией, что привело к увеличению числа осужденных за коррупционные преступления и конфискации имущества у взяточников.
Прокуратура Коми проанализировала практику рассмотрения судами уголовных дел коррупционной направленности за 2023 год. В результате анализа было установлено, что судами Коми было рассмотрено 76 уголовных дел о коррупционных преступлениях, что на 4 дела меньше, чем в 2022 году.
Однако, несмотря на снижение количества рассмотренных дел, число осужденных за коррупционные преступления увеличилось на 9 человек - с 81 до 90 лиц (рост на 11,1%).
Наиболее часто за коррупционные преступления в 2023 году осуждались руководители и работники коммерческих организаций (23 лица), сотрудники правоохранительных органов (11 человек), работники сферы здравоохранения (6 человек), работники сферы образования (5 человек), а также должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления (4 человека).
В большинстве случаев коррупционерам назначалось наказание в виде лишения свободы, в том числе с реальным отбыванием срока в исправительном учреждении (19 случаев из 48)
В 35 случаях основным наказанием являлся штраф, а в 7 случаях - исправительные работы. Помимо лишения свободы, в качестве дополнительного наказания наиболее часто применялись лишение права занимать определенные должности (29 случаев), назначение штрафа (17 случаев), а также лишение специальных званий (5 случаев).
Максимальный срок лишения свободы, назначенный одному лицу, составил 13 лет. Этому же лицу был назначен и самый крупный штраф - 5 миллионов рублей. За получение взятки и коммерческого подкупа были осуждены 11 человек, которые получили взяток и коммерческих подкупов на общую сумму более 45 миллионов рублей.
Средний размер взятки или коммерческого подкупа за 27 эпизодов преступлений превысил 1,6 млн рублей. В ходе расследования уголовных дел правоохранительными органами и судами было конфисковано имущество 27 коррупционеров на общую сумму более 47 млн рублей. Эта сумма почти в два раза превышает показатель 2022 года, когда было конфисковано имущество на сумму 24 миллиона рублей.