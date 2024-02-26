В Коми у коррупционеров конфисковали в 2023 году 47 миллионов рублей

В Коми в 2023 году правоохранительные органы и суды усилили борьбу с коррупцией, что привело к увеличению числа осужденных за коррупционные преступления и конфискации имущества у взяточников.

Прокуратура Коми проанализировала практику рассмотрения судами уголовных дел коррупционной направленности за 2023 год. В результате анализа было установлено, что судами Коми было рассмотрено 76 уголовных дел о коррупционных преступлениях, что на 4 дела меньше, чем в 2022 году.