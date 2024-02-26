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В Усинске сотрудник транспортной компании умер по дороге на работу

В Усинске сотрудник транспортной компании умер по дороге на работуФото из архива "Про Город Сыктывкар"

22 февраля в Усинске произошел несчастный случай со смертельным исходом с работником ООО «РН-Транспорт». В Роструд поступило извещение о трагедии.

Компания занимается грузопассажирскими и вахтовыми перевозками. Работника направляли на место работы транспортом работодателя, когда ему стало плохо.

Прибывшие медики констатировали смерть. Для расследования несчастного случая организована комиссия. Уточняются обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали о том, что житель Коми пошел на работу с похмелья и умер.

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