В Коми в этом году капитально отремонтируют 163 многоэтажных жилых домов

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В Коми в 2024 году запланирован масштабный капитальный ремонт 163 многоэтажных жилых домов различного срока постройки. Реализацией программы занимается Фонд капитального ремонта, действующий при Главе Республики, совместно с региональными подрядными организациями. На 10 объектах строительно-монтажные работы уже полностью завершены и приняты у исполнителей. В данный момент 46 многоквартирных домов находятся в процессе ремонта, а для 107 домов ведется разработка проектно-сметной документации.

В рамках программы капитального ремонта в 2024 году будет проведен ремонт 36 кровель на многоэтажных зданиях, включая замену кровельного покрытия, восстановление гидроизоляции и усиление конструкций.