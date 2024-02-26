В Коми в этом году капитально отремонтируют 163 многоэтажных жилых домов
- 16:53 26 февраля
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- Елизавета Петрова
В Коми в 2024 году запланирован масштабный капитальный ремонт 163 многоэтажных жилых домов различного срока постройки. Реализацией программы занимается Фонд капитального ремонта, действующий при Главе Республики, совместно с региональными подрядными организациями.
На 10 объектах строительно-монтажные работы уже полностью завершены и приняты у исполнителей. В данный момент 46 многоквартирных домов находятся в процессе ремонта, а для 107 домов ведется разработка проектно-сметной документации.
В рамках программы капитального ремонта в 2024 году будет проведен ремонт 36 кровель на многоэтажных зданиях, включая замену кровельного покрытия, восстановление гидроизоляции и усиление конструкций.
Договоры на выполнение этих работ уже заключены с подрядчиками. По всем объектам составлены дефектные акты и ведется контроль качества выполненных работ. Параллельно реализуется план капитальных ремонтов на 2025 год. Фонд капремонта проводит конкурсные процедуры по заключению договоров и утверждению проектно-сметной документации.