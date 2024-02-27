Начнется белая полоса: Глоба назвала 3 знака зодиака, которых поцелует фортуна с 28 февраля

Фото из архива "Про Города"

Астролог Тамара Глоба рассказала о знаках зодиака, которые будут особенно счастливыми с 26 февраля. Она выделила тех, кому улыбнется удача в различных сферах жизни.

Близнецы Людей, родившихся под этим знаком, ожидает успех в карьере. Взаимодействие с партнерами также будет успешным. Текущие усилия принесут в будущем прибыльные результаты.

Весы

Не стоит оставаться бездейственными. Сейчас наступает благоприятное время для постановки значимых целей как в работе, так и в личной жизни. Готовый план поможет воплотить задуманное, поэтому можно смело приступать к делу.

Рыбы