Начнется белая полоса: Глоба назвала 3 знака зодиака, которых поцелует фортуна с 28 февраля
- 07:30 27 февраля
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- Служба новостей
Фото из архива "Про Города"
Астролог Тамара Глоба рассказала о знаках зодиака, которые будут особенно счастливыми с 26 февраля. Она выделила тех, кому улыбнется удача в различных сферах жизни.
Близнецы
Людей, родившихся под этим знаком, ожидает успех в карьере. Взаимодействие с партнерами также будет успешным. Текущие усилия принесут в будущем прибыльные результаты.
Весы
Не стоит оставаться бездейственными. Сейчас наступает благоприятное время для постановки значимых целей как в работе, так и в личной жизни. Готовый план поможет воплотить задуманное, поэтому можно смело приступать к делу.
Рыбы
Творческая работа будет успешной. Важно не забывать о своих детях. Отдых в кругу семьи и близких принесет массу радости и удовольствия, пишет attention.plus.