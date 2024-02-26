Жесткое ДТП в Усть-Вымском районе: два человека погибли 

26 февраля в 12:30 на 15-м километре трассы Вогваздино — Яренск столкнулись два автомобиля марки Renault. В результате аварии два человека погибли и двое получили травмы. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.

Одна из машин от удара вылетела в кювет. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Обстоятельства ДТП выясняются.