Жесткое ДТП в Усть-Вымском районе: два человека погибли
- 16:32 26 февраля
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- Елизавета Петрова
26 февраля в 12:30 на 15-м километре трассы Вогваздино — Яренск столкнулись два автомобиля марки Renault. В результате аварии два человека погибли и двое получили травмы. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.
Одна из машин от удара вылетела в кювет. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Обстоятельства ДТП выясняются.
По предварительной версии, причиной столкновения могло стать несоблюдение скоростного режима одним из водителей. Судя по фотографиям, опубликованным в соцсетях, один из автомобилей получил серьезные повреждения в результате удара.
Вторая машина оказалась в кювете. Погибшие и пострадавшие доставлены в ближайшую больницу. Местные жители сообщают, что авария произошла перед населенным пунктом Айкино.