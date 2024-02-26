Поцелованные богом: эти три буквы в имени вашего ребенка сделают его счастливым

Состояние благополучия человека может зависеть от содержащихся в его имени букв. Специалисты выявили три конкретные буквы, которые, по их мнению, способны сделать ребенка покровителем удачи

Важным фактором является наличие в имени буквы "Б", которая обладает сильной энергетикой и способна привлечь удачу. Люди, имена которых содержат эту букву, часто достигают успеха в различных сферах жизни, выигрывают в лотереи, получают неожиданные наследства и находят другие приятные возможности. Особенно благоприятным считается наличие буквы "Б" в начале имени, но присутствие этой буквы в любом месте имени также является положительным признаком.