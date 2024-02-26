Приметы с 26 февраля по 3 марта: полезные покупки, запрет спать с кем-то и денежный успех

Фото из архива "Про Города"

От давних времен до наших дней, приметы и суеверия тесно переплетаются с повседневной жизнью людей, несут в себе загадочность и мудрость предков. Некоторые из них кажутся нам странными или даже смешными, но многие продолжают верить в их силу и влияние на судьбу. Погружаясь в мир этих загадочных знаков и символов, мы открываем для себя не только народную мудрость, но и способность видеть особенные знаки в самых обыденных событиях, предсказывающие будущее или предупреждающие о предстоящих изменениях. Исследуем вместе, какие приметы сопровождают нас на протяжении веков и что они могут рассказать о нашем будущем, пишет ussurmedia.ru.

26 февраля: Этот день подходит для проведения уборки и освобождения жилого пространства от грязи и пыли. Погода будет сухой и холодной, похожей на летнюю жару. Воздержитесь от ручных работ, таких как прядение, шитье и вышивание, чтобы избежать возможного повреждения зрения. Этот день благоприятен для решения финансовых вопросов и планирования крупных покупок.

27 февраля: Не рекомендуется планировать визит к врачу, особенно к косметологам и зубным врачам. Также стоит воздержаться от стрижки волос и ногтей. Покупки, сделанные в этот день, будут служить вам долго и принесут пользу.

28 февраля: С крыш свисают длинные и толстые сосульки, что предвещает продолжительную весну. Гадания в этот день считаются особенно верными. Полнолуние ярко освещает безоблачное небо, что указывает на продолжительные холода. Не рекомендуется строить планы на будущее в этот день.

29 февраля: Этот день не подходит для работы, так как может принести несчастье. До обеда рекомендуется отдыхать, чтобы избежать опасных утренних часов. Не следует пускать никого к себе на ночь, чтобы избежать болезней.

1 марта: Женщины могут набрать снега в полдень и обтереть им руки, чтобы сделать их чистыми и нежными. Снег и талая вода, собранные в первый день весны, считаются целебными во многих областях. Бросьте веточку на снег: если она провалится, скоро настанет тепло, если останется на поверхности, холода будут продолжаться.

2 марта: В этот вечер не следует смотреть на небо, чтобы избежать видения падающей звезды, что может предвещать болезни и смерть. Погода в этот день может определить характер всего лета: тепло предвещает жаркое лето, холодно и дождливо — прохладное лето.