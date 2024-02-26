В этой рыбе нашли огромное количество ртути: убьет печень, мозг и сердце

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Рыба является вкусным и питательным продуктом, а также важным источником белков, жирных кислот, витаминов и минералов. Однако не все виды рыбы одинаково полезны для организма. Специалисты по здоровому питанию и врачи предупреждают о потенциальных рисках, связанных с потреблением рыбы, содержащей высокое количество ртути. Этот токсичный элемент может негативно влиять на сердце, печень и мозг, вызывать возбуждение и нарушение передачи нервных импульсов. Особенно важно избегать таких видов рыбы беременным женщинам, чтобы предотвратить негативное воздействие на развитие нервной системы плода.

Среди видов рыбы с высоким содержанием ртути следует упомянуть королевскую скумбрию, большеглазого тунца, рыбу-меч и акулу. Для детей и беременных женщин рекомендуется избегать морского окуня, палтуса и тунца.

Однако не все морепродукты несут подобные риски. Среди полезных видов рыбы можно отметить дикого лосося, сардины, минтай, сельдь, радужную форель, атлантическую скумбрию, мидии, устрицы и анчоусы. В этих продуктах содержание ртути невелико, и они также богаты омега-3 жирными кислотами, которые являются полезными для здоровья.