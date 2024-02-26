Не пейте эти помои: названы бренды кофе, которые не смейте брать даже по акции
- 17:00 26 февраля
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- Служба новостей
Эксперты Росконтроля провели проверку качества растворимого кофе и опубликовали список марок, которые не рекомендуется покупать из-за обнаруженных подделок. Они анализировали сублимированные виды кофе, так как они пользуются популярностью и просты в приготовлении.
Образцы кофе были отправлены в лабораторию, где проводились исследования углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров. По результатам исследования были выявлены лучшие марки кофе, которые получили высокую оценку за качество и безопасность. Среди них были Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта.
Однако марки Italica, Фаворит и MacCoffee Favorite были включены в черный список Росконтроля. Эти марки не соответствуют стандартам кофе, так как в их составе были обнаружены цикорий и зерновые злаки, что является нарушением качества.
Важно отметить, что список марок кофе может меняться со временем. Поэтому рекомендуется следить за актуальной информацией, чтобы быть в курсе последних рекомендаций Росконтроля. Также рекомендуется покупать продукты у надежных производителей или продавцов, чтобы избежать покупки поддельных или некачественных товаров, пишет prokazan.ru.