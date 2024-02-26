Не пейте эти помои: названы бренды кофе, которые не смейте брать даже по акции

Эксперты Росконтроля провели проверку качества растворимого кофе и опубликовали список марок, которые не рекомендуется покупать из-за обнаруженных подделок. Они анализировали сублимированные виды кофе, так как они пользуются популярностью и просты в приготовлении.

Образцы кофе были отправлены в лабораторию, где проводились исследования углеводного профиля, содержания глюкозы и других параметров. По результатам исследования были выявлены лучшие марки кофе, которые получили высокую оценку за качество и безопасность. Среди них были Jardin, Jacobs, Nescafe, Ambassador Platinum, Московская кофейня на паяхъ и Черная карта.