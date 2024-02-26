В Сыктывкарский горсуд направили уголовное дело бывшего руководителя центра "Мой бизнес"

Бывший руководитель АНО "Центр развития предпринимательства" Республики Коми Сергей Жеребцов и его сообщник Игорь Сулима предстанут перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве, присвоении или растрате, а также в покушении на преступление.

По версии следствия, Жеребцов, используя свое служебное положение, совершил ряд незаконных действий, повлекших причинение ущерба АНО "Центр развития предпринимательства" на сумму более 10 миллионов рублей.