В Сыктывкарский горсуд направили уголовное дело бывшего руководителя центра "Мой бизнес"
- 13:51 26 февраля
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- Елизавета Петрова
Бывший руководитель АНО "Центр развития предпринимательства" Республики Коми Сергей Жеребцов и его сообщник Игорь Сулима предстанут перед судом по обвинению в злоупотреблении полномочиями, мошенничестве, присвоении или растрате, а также в покушении на преступление.
По версии следствия, Жеребцов, используя свое служебное положение, совершил ряд незаконных действий, повлекших причинение ущерба АНО "Центр развития предпринимательства" на сумму более 10 миллионов рублей.
В частности, он заключал фиктивные договоры на поставку товаров и оказание услуг, а также необоснованно выплачивал премии себе и своим подчиненным. Кроме того, Жеребцову предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Он пытался похитить денежные средства АНО "Центр развития предпринимательства" в размере более 9 миллионов рублей, однако его преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
В отношении Сулимы обвинение предъявлено в пособничестве в присвоении или растрате. Он помогал Жеребцову обналичивать похищенные денежные средства и переводить их на счета подконтрольных ему организаций. Уголовное дело направлено в Сыктывкарский городской суд для рассмотрения по существу.
Сергей Жеребцов был назначен руководителем АНО "Центр развития предпринимательства" в 2019 году. До этого он занимал должность заместителя министра экономического развития Республики Коми.
В феврале 2023 года в отношении Жеребцова было возбуждено еще одно уголовное дело по факту покушения на растрату с использованием служебного положения. В июле 2023 года Сыктывкарский городской суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Жеребцова. Он был признан виновным в нарушении запрета определенных действий, установленного судом в рамках меры пресечения.