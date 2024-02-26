В этой рыбе нашли огромное количество ртути: гробит печень, мозг и сердце
- 15:00 26 февраля
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Рыба - это не только вкусный и питательный продукт, но и важный источник белков, жирных кислот, витаминов и минералов.
Однако не все виды рыбы одинаково полезны для организма. Специалисты по здоровому питанию и врачи предупреждают о потенциальных рисках, связанных с потреблением рыбы, содержащей значительное количество ртути. Этот токсичный элемент может оказать серьезное воздействие на сердце, печень и мозг, вызывая возбуждение и нарушение передачи нервных импульсов при воздействии на организм. Особенно важно воздерживаться от употребления таких видов рыбы беременным женщинам для предотвращения негативного воздействия на развитие нервной системы плода.
Среди видов рыбы с высоким содержанием ртути следует выделить королевскую скумбрию, большеглазого тунца, рыбу-меч и акулу. Для детей и беременных женщин также рекомендуется избегать морского окуня, палтуса и тунца.
Однако не все морепродукты несут подобные риски. Среди полезных видов рыбы можно отметить дикого лосося, сардины, минтай, сельдь, радужную форель, атлантическую скумбрию, мидии, устрицы и анчоусы. В этих продуктах содержание ртути невелико, но в то же время они богаты омега-3 жирными кислотами.
Важно помнить о своем здоровье и разумно подбирать рыбные продукты. Необходимо внимательно следить за качеством и составом продуктов, чтобы поддерживать свое благополучие и здоровье, пишет Наша газета.