"Теперь запрещено": пенсионеров, у которых есть дети и внуки, ждет неприятный сюрприз с 28 февраля

Пожилые граждане с родственниками были уведомлены о новой угрозе. С 28 февраля пенсионерам с детьми или внуками рекомендуется быть настороже. Об этом сообщил признанный специалист в сфере пенсий Сергей Власов.

По его мнению, речь идет о новом виде мошенничества, который быстро распространяется в нашей стране. Эта коварная схема нацелена на людей с молодыми близкими.