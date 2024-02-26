"Теперь запрещено": пенсионеров, у которых есть дети и внуки, ждет неприятный сюрприз с 28 февраля
- 13:30 26 февраля
- 12+
- Служба новостей
Пожилые граждане с родственниками были уведомлены о новой угрозе. С 28 февраля пенсионерам с детьми или внуками рекомендуется быть настороже. Об этом сообщил признанный специалист в сфере пенсий Сергей Власов.
По его мнению, речь идет о новом виде мошенничества, который быстро распространяется в нашей стране. Эта коварная схема нацелена на людей с молодыми близкими.
Теперь преступники имеют возможность не только позвонить и утверждать, что ребенок или внук пожилой личности попал в беду и нуждается в помощи, но и имитировать голос родственника при помощи специализированных программ. Согласно Власову, очень сложно отличить оригинал от подделки.
Мошенники используют образцы голосов из социальных сетей или голосовые сообщения граждан. Пенсионер может подумать, что ведет разговор с настоящим внуком или сыном, но на самом деле это обманщик, цель которого - обмануть старшего человека и заставить его отдать деньги.
Они также могут подражать голосам знакомых или коллег, поэтому необходимо быть особенно бдительным. По словам эксперта, мошенники уже приступили к созданию цифровых портретов граждан на основе их открытых данных из сети интернет.
Пожилым людям советуют быть настороже от таких телефонных звонков. В случае подобной ситуации лучше повесить трубку и позвонить родственнику по известному номеру телефона. Это правило стоит соблюдать в ближайшее время всем.