Этот любимый цвет указывает на низкий интеллект человека
- 12:10 26 февраля
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- Служба новостей
Эксперты считают, что недалекие люди, так называемые "городские сумасшедшие" тяготяк к определенному оттенку в цветовогой гамме. Выяснилось, что этот цвет-фиолетовый.
Считается, что люди, обожающий этот цвет, непредсказуемы в поведении и чаще всего окружающие испытывают трудности при общении с ними. Также бытует мнение, что фиолетвый является любимым цветом у людей со скрытой шизофренией, пишет progorod76.ru.
Напомним, недавно мы писали о том, какая привычка за столом выдает низкий интеллект человека. Если вы хотите лучше узнать человека - сходите с ним в кафе. Его повадки за столом выдадут его недостатки и достоинства, портал psiholog рассказал об одной из привычек недалеких людей.
Например, если ваш спутник сразу делает обычный заказ, не открывая меню, это может указывать на то, что он предпочитает избегать новых и неизвестных вещей. Он может быть склонен к сохранению стабильности и избегать перемен. Однако, не стоит делать окончательные выводы о недостатках или достоинствах человека только на основе этой одной ситуации.