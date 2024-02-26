Этот любимый цвет указывает на низкий интеллект человека

Эксперты считают, что недалекие люди, так называемые "городские сумасшедшие" тяготяк к определенному оттенку в цветовогой гамме. Выяснилось, что этот цвет-фиолетовый.

Считается, что люди, обожающий этот цвет, непредсказуемы в поведении и чаще всего окружающие испытывают трудности при общении с ними. Также бытует мнение, что фиолетвый является любимым цветом у людей со скрытой шизофренией, пишет progorod76.ru.