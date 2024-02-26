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Этот любимый цвет указывает на низкий интеллект человека

Этот любимый цвет указывает на низкий интеллект человекаФото из архива "Про Города"

Эксперты считают, что недалекие люди, так называемые "городские сумасшедшие" тяготяк к определенному оттенку в цветовогой гамме. Выяснилось, что этот цвет-фиолетовый.

Считается, что люди, обожающий этот цвет, непредсказуемы в поведении и чаще всего окружающие испытывают трудности при общении с ними. Также бытует мнение, что фиолетвый является любимым цветом у людей со скрытой шизофренией, пишет progorod76.ru.

Напомним, недавно мы писали о том, какая привычка за столом выдает низкий интеллект человека. Если вы хотите лучше узнать человека - сходите с ним в кафе. Его повадки за столом выдадут его недостатки и достоинства, портал psiholog рассказал об одной из привычек недалеких людей. 

Например, если ваш спутник сразу делает обычный заказ, не открывая меню, это может указывать на то, что он предпочитает избегать новых и неизвестных вещей. Он может быть склонен к сохранению стабильности и избегать перемен. Однако, не стоит делать окончательные выводы о недостатках или достоинствах человека только на основе этой одной ситуации.

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