В марте теперь полный запрет: новое правило для всех россиян, у кого есть дача и огород

С 2024 года в России действуют новые правила, которые ограничивают время пребывания на дачных участках и загородных домах. По этим правилам, дачники могут пребывать на своих участках только в период с 1 апреля по 1 октября

Однако, если ваш индивидуальный жилой дом оснащен всеми необходимыми удобствами и коммуникациями, вы можете жить в нем в течение всего года. С другой стороны, для обычных загородных домов ситуация иная. Обычно они не эксплуатируются зимой и все системы выключаются на этот период. Поэтому проживать в загородном доме круглый год запрещено и вам не позволят подключать коммуникации зимой.