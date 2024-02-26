В Коми суд обязал мужчину содержать свою бывшую жену
- 09:20 26 февраля
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- Татьяна Зубова
В Коми женщина через суд добилась от бывшего мужа алиментов на свое содержание. Дело в том, что горожанка воспитывает малолетнего ребенка от экс-супруга, что и дает ей право на так называемые дополнительные "выплаты" от мужчины.
Отметим, супруги официально развелись в сентябре 2023 года. У них есть общий годовалый ребенок. На сегодняшний день он проживает с матерью, которая находится в декрете. Единственный ее источник дохода - пособие по уходу за ребенком. Недвижимости, авто, дополнительных источников дохода у женщины нет. В то время как ее бывший муж является учредителем сразу нескольких зарегистрированных компаний, имеет два жилых дома, автомобиль и несколько земельных участков.
Рассмотрев все обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что молодая мама имеет право на алименты не только на сына, но и на свое содержание вплоть до сентября 2026 года. Именно тогда ребенку исполнится три года. Ежемесячно горожанин обязан переводить бывшей возлюбленной 17 892 рубля.
Добавим, мужчина подал апелляционную жалобу в Верховный суд Коми, но и там решение предыдущей инстанции оставили без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.