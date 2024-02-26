В Коми суд обязал мужчину содержать свою бывшую жену

В Коми женщина через суд добилась от бывшего мужа алиментов на свое содержание. Дело в том, что горожанка воспитывает малолетнего ребенка от экс-супруга, что и дает ей право на так называемые дополнительные "выплаты" от мужчины.

Отметим, супруги официально развелись в сентябре 2023 года. У них есть общий годовалый ребенок. На сегодняшний день он проживает с матерью, которая находится в декрете. Единственный ее источник дохода - пособие по уходу за ребенком. Недвижимости, авто, дополнительных источников дохода у женщины нет. В то время как ее бывший муж является учредителем сразу нескольких зарегистрированных компаний, имеет два жилых дома, автомобиль и несколько земельных участков.