В Усинске до 3 марта установят еще 11 теплых автобусных остановок

В Усинске старые остановочные павильоны заменят на новые тёплые, отвечающие всем современным требованиям. Об этом сообщают в администрации Усинска.

Работы по установке пройдут в период с 24 февраля по 3 марта. В общей сложности по всему Усинску, за исключением промзоны, будет установлено одиннадцать новых остановочных павильонов с удобным и тёплым помещением внутри, оснащёнными современным световым оборудованием и информационным табло.