В Усинске до 3 марта установят еще 11 теплых автобусных остановок
- 09:19 26 февраля
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- Елизавета Петрова
В Усинске старые остановочные павильоны заменят на новые тёплые, отвечающие всем современным требованиям. Об этом сообщают в администрации Усинска.
Работы по установке пройдут в период с 24 февраля по 3 марта. В общей сложности по всему Усинску, за исключением промзоны, будет установлено одиннадцать новых остановочных павильонов с удобным и тёплым помещением внутри, оснащёнными современным световым оборудованием и информационным табло.
Процесс замены остановки начнётся с больничного проезда, расположенного около Усинской центральной районной больницы. Новые остановочные павильоны приобретены за счёт средств единой арктической субсидии на сумму 11 миллионов 872 тысячи рублей из федерального бюджета.
В качестве места установки выбраны следующие участки: - улица Мира; - улица Нефтяников (Орбита); - Больничный проезд (Усинская центральная районная больница); - улица Таёжная (Отдел министерства внутренних дел по городу Усинску); - улица 60 лет Октября (Мелодия); - улица Молодежная (Сбербанк); - улица Возейская (Автовокзал и магазин «Россия»); - улица Приполярная; - посёлок Усадор; - улица Центральная; - улица Пионерская.