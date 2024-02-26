Жесткая авария в Сыктывкаре: "Лада" влетела в ПАЗ
- 09:02 26 февраля
- 6+
- Елизавета Петрова
Фото регионального ГИБДД
26 февраля около 5:30 утра в Сыктывкаре на улице Старовского произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщает БНК.
Авария была зафиксирована напротив дома 61. Водитель автомобиля Lada Priora 1986 года рождения, двигаясь по своей полосе, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с пустым автобусом ПАЗ.
В результате лобового удара водитель Lada Priora получил тяжелые травмы. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, переломы шеи, грудной клетки и локтя, а также тупую травму живота и сердечной сумки.
Пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу. По предварительным данным, водитель Lada за рулем с 2004 года.