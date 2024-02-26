Жесткая авария в Сыктывкаре: "Лада" влетела в ПАЗ

26 февраля около 5:30 утра в Сыктывкаре на улице Старовского произошла авария с участием двух автомобилей. Об этом сообщает БНК.

Авария была зафиксирована напротив дома 61. Водитель автомобиля Lada Priora 1986 года рождения, двигаясь по своей полосе, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с пустым автобусом ПАЗ.