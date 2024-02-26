Россиян, у которых нет дохода, кроме пенсии, ждет неожиданный сюрприз с первого апреля
- 09:40 26 февраля
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- Служба новостей
С 1 апреля 2024 года в России планируется повышение социальных пенсий на 7,5%. Это затронет получателей социальных пенсий, включая пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца, сообщает "Парламентская газета".
Вот некоторые из изменений:
- Средняя социальная пенсия повысится на 938 ₽ и составит 13 455 ₽.
- Пенсия детей-инвалидов увеличится на 1392 ₽ до 19 948 ₽.
- Пенсия инвалидов с детства I группы вырастет на 1403 ₽ до 20 110 ₽.
- Пенсия инвалидов-военнослужащих, проходивших службу по призыву, повысится на 1269 ₽ до 18 236 ₽.
- Выплаты по потере кормильца, назначенные семьям военных, также увеличатся до 15 999 ₽.
Кроме того, повышение пенсий с 1 апреля затронет следующие группы людей:
- Участники Великой Отечественной войны.
- Люди, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", знаком "Житель осажденного Севастополя" или знаком "Житель осажденного Сталинграда".
- Люди, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей.
- Работники летно-испытательного состава, космонавты, получающие надбавки к пенсии за выслугу лет.
- Военные, проходившие службу по призыву, члены их семей и участники добровольческих формирований.
Также 1 апреля выплата за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной увеличится на 1767 ₽ и составит 25 322 ₽.
В следующий раз пенсии будут повышены 1 августа, когда будет произведен перерасчет для людей пенсионного возраста, работавших в прошлом году. С 1 октября также будет увеличена военная пенсия.