Россиян, у которых нет дохода, кроме пенсии, ждет неожиданный сюрприз с первого апреля

С 1 апреля 2024 года в России планируется повышение социальных пенсий на 7,5%. Это затронет получателей социальных пенсий, включая пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца, сообщает "Парламентская газета". Вот некоторые из изменений:

Средняя социальная пенсия повысится на 938 ₽ и составит 13 455 ₽.

Пенсия детей-инвалидов увеличится на 1392 ₽ до 19 948 ₽.

Пенсия инвалидов с детства I группы вырастет на 1403 ₽ до 20 110 ₽.

Пенсия инвалидов-военнослужащих, проходивших службу по призыву, повысится на 1269 ₽ до 18 236 ₽.

Выплаты по потере кормильца, назначенные семьям военных, также увеличатся до 15 999 ₽. Кроме того, повышение пенсий с 1 апреля затронет следующие группы людей:

Участники Великой Отечественной войны.

Люди, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", знаком "Житель осажденного Севастополя" или знаком "Житель осажденного Сталинграда".

Люди, пострадавшие от радиационных или техногенных катастроф, и члены их семей.

Работники летно-испытательного состава, космонавты, получающие надбавки к пенсии за выслугу лет.

Военные, проходившие службу по призыву, члены их семей и участники добровольческих формирований.

Также 1 апреля выплата за выдающиеся достижения и особые заслуги перед страной увеличится на 1767 ₽ и составит 25 322 ₽.