Мокрый снег с дождем и метель:погода в Коми 26 февраля

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода в регионе сегодня, 26 февраля. По информации синоптиков, в этот день на территории республики установится облачная погода с прояснениями.

Ожидаются небольшие, а в ряде районов умеренные осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Специалисты также предупредили об опасной гололедице на дорогах.

Ветер подует с юго-запада и достигнет скорости 6-11 метров в секунду, однако в некоторых районах возможны порывы до 14 метров в секунду, а на северо-востоке Коми - до 18 метров в секунду. Здесь также прогнозируют метель.

Ночью температура не опустится ниже -4...+1С, днем градусник термометра покажет -1...+4С.