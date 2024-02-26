Мокрый снег с дождем и метель:погода в Коми 26 февраля
- 07:05 26 февраля
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- Татьяна Зубова
В Коми ЦГМС рассказали, какой будет погода в регионе сегодня, 26 февраля.
По информации синоптиков, в этот день на территории республики установится облачная погода с прояснениями.
Ожидаются небольшие, а в ряде районов умеренные осадки в виде снега и мокрого снега с дождем. Специалисты также предупредили об опасной гололедице на дорогах.
Ветер подует с юго-запада и достигнет скорости 6-11 метров в секунду, однако в некоторых районах возможны порывы до 14 метров в секунду, а на северо-востоке Коми - до 18 метров в секунду. Здесь также прогнозируют метель.
Ночью температура не опустится ниже -4...+1С, днем градусник термометра покажет -1...+4С.
В столице региона сегодня также облачно с прояснениями. Специалисты прогнозируют мокрый снег и дождь в течение дня. В целом погода теплая - около -1...+1С как днем, так и ночью. Однако ветер 6-11 метров в секунду, что подует с юго-запада, несколько "омрачит" ситуацию.