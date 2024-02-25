В этой рыбе нашли огромное количество ртути: гробит печень, мозг и сердце

Рыба - это не только вкусный и питательный продукт, но и важный источник белков, жирных кислот, витаминов и минералов.

Однако не все виды рыбы одинаково полезны для организма. Специалисты по здоровому питанию и врачи предупреждают о потенциальных рисках, связанных с потреблением рыбы, содержащей значительное количество ртути. Этот токсичный элемент может оказать серьезное воздействие на сердце, печень и мозг, вызывая возбуждение и нарушение передачи нервных импульсов при воздействии на организм. Особенно важно воздерживаться от употребления таких видов рыбы беременным женщинам для предотвращения негативного воздействия на развитие нервной системы плода.