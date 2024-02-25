Эти 4 стрижки на средние волосы сбрасывают сразу 5 лет

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По последним модным тенденциям в мире красоты и стиля, представлены четыре универсальные стрижки для женщин старше 40 лет, способные омолодить образ и придать свежий вид. Эти укладки, предназначенные для средних волос, привносят яркость и жизнь в повседневный облик, сбрасывая целых пять лет визуального возраста. Среди них выделяются следующие тенденции:

1. Пикси-боб

Этот современный вариант пикси-боба средней длины визуально удлиняет шею и придает образу легкость. Благодаря своей многофункциональности он подходит для любого типа волос и формы лица.

2. Асимметричный лоб

Эта смелая стрижка, в которой одна часть волос короче другой, создает динамичный и молодежный образ. Она идеально подходит для тех, кто хочет экспериментировать с образом.

3. Градуированные стрижки

Гармоничное сочетание коротких и длинных слоев волос создает объем и текстуру, делая взгляд более свежим и ярким. Эта стрижка подходит для тех, кто предпочитает классический и элегантный стиль.

4. Балаяж