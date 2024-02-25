Эти 4 стрижки на средние волосы сбрасывают сразу 5 лет
- 14:10 25 февраля
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- Служба новостей
По последним модным тенденциям в мире красоты и стиля, представлены четыре универсальные стрижки для женщин старше 40 лет, способные омолодить образ и придать свежий вид. Эти укладки, предназначенные для средних волос, привносят яркость и жизнь в повседневный облик, сбрасывая целых пять лет визуального возраста.
Среди них выделяются следующие тенденции:
1. Пикси-боб
Этот современный вариант пикси-боба средней длины визуально удлиняет шею и придает образу легкость. Благодаря своей многофункциональности он подходит для любого типа волос и формы лица.
2. Асимметричный лоб
Эта смелая стрижка, в которой одна часть волос короче другой, создает динамичный и молодежный образ. Она идеально подходит для тех, кто хочет экспериментировать с образом.
3. Градуированные стрижки
Гармоничное сочетание коротких и длинных слоев волос создает объем и текстуру, делая взгляд более свежим и ярким. Эта стрижка подходит для тех, кто предпочитает классический и элегантный стиль.
4. Балаяж
Техника окрашивания в стиле балаяж придает волосам объем и глубину, а также визуально омолаживает лицо. Этот метод окрашивания позволяет создать мягкие и естественные переходы от одного оттенка к другому, пишет sevastopolmedia.ru.