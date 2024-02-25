Три вещи в сумочке женщины покажут ее низкий интеллект
- 12:10 25 февраля
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- Служба новостей
Интеллект человека можно определить не только по привычкам и одежде. Как оказалось, даже содержимое женской сумочки может показать, насколько умна её обладательница.
Некоторые психологи утверждают, что признак несобранности, рассеянности и неумение планировать свой день выдает наличие духов в сумочке у дамы. Объясняется это тем, что женщина не может знать точно, когда она вернется домой, и носит с собой парфюм, чтобы освежить его, если к определенному времени не будет дома.
Специалисты утверждают, что главный признак умной женщины-способность планировать свое время и пунктуальность, по этой причине носить с собой духи или туалетную воду им не нужно.
Вторым таким предметом являются очки-пустышки. Женщины с низким уровнем интеллекта чаще всего хотят казаться умнее, чем они есть на самом деле.
И третья вещь, которая скажет о недостатке ума своей обладательницы-запасное сменное белье в сумочке. Глупые женщины редко точно могут сказать, где они сегодня проведут ночь, поэтому носят с собой сменное белье "про запас".