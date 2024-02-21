На Сысольском шоссе столкнулись Lada Largus и "семерка": есть пострадавший

В Сыктывкаре на Сысольском шоссе столкнулись Lada Largus и «семерка». Пострадал один человек. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.

20 февраля приблизительно в 19:20 произошла авария на перекрестке Сысольского шоссе и улицы Гаражной. Водитель автомобиля Lada Largus, мужчина 1982 года рождения, совершал движение по Сысольскому шоссе.