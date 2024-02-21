На Сысольском шоссе столкнулись Lada Largus и "семерка": есть пострадавший
- 09:12 21 февраля
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- Елизавета Петрова
В Сыктывкаре на Сысольском шоссе столкнулись Lada Largus и «семерка». Пострадал один человек. Об этом сообщают в региональном ГИБДД.
20 февраля приблизительно в 19:20 произошла авария на перекрестке Сысольского шоссе и улицы Гаражной. Водитель автомобиля Lada Largus, мужчина 1982 года рождения, совершал движение по Сысольскому шоссе.
При повороте налево на регулируемом перекрестке при наличии разрешающего сигнала светофора он не уступил дорогу встречному транспортному средству. В итоге влетел в ВАЗ-21074.
В результате аварии травму получил водитель "семерки", молодой человек 2001 года рождения. Диагностирован ушиб мягких тканей колен, госпитализация не потребовалась. По уточненным данным, водитель Lada имеет более 18 лет стажа вождения, с 2004 года.