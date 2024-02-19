Вынесен приговор экс-зампреду правительства Коми Константину Ромаданову по делу о тарифах

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

Фигурант дела о завышенных тарифах, экс-зампред правительства Коми Константин Ромаданов выслушал приговор. Сыктывкарский городской суд 19 февраля огласил приговор бывшему заместителю председателя правительства Республики Коми Константину Ромаданову по делу о завышенных тарифах на электричество. Согласно материалам дела, Ромаданов, занимая должность зампреда, в период с 2011 по 2016 годы злоупотреблял своими полномочиями, способствуя утверждению завышенных тарифов на электроэнергию для населения и предприятий региона.

В результате, по оценкам экспертов, потребители переплатили около 1,5 миллиарда рублей. Суд признал Ромаданова виновным по части 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ ("Злоупотребление полномочиями") и приговорил его к 4 годам лишения свободы.

Кроме того, суд учел совокупность преступлений, в которых Ромаданов был признан виновным ранее:

Хищение денежных средств уполномоченного банка (ст. 160 УК РФ)

Мошенничество с использованием служебного положения (ст. 159 УК РФ)

Организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).