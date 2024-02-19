Вынесен приговор экс-зампреду правительства Коми Константину Ромаданову по делу о тарифах
- 17:31 19 февраля
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- Елизавета Петрова
Фигурант дела о завышенных тарифах, экс-зампред правительства Коми Константин Ромаданов выслушал приговор. Сыктывкарский городской суд 19 февраля огласил приговор бывшему заместителю председателя правительства Республики Коми Константину Ромаданову по делу о завышенных тарифах на электричество.
Согласно материалам дела, Ромаданов, занимая должность зампреда, в период с 2011 по 2016 годы злоупотреблял своими полномочиями, способствуя утверждению завышенных тарифов на электроэнергию для населения и предприятий региона.
В результате, по оценкам экспертов, потребители переплатили около 1,5 миллиарда рублей. Суд признал Ромаданова виновным по части 2 статьи 201 Уголовного кодекса РФ ("Злоупотребление полномочиями") и приговорил его к 4 годам лишения свободы.
Кроме того, суд учел совокупность преступлений, в которых Ромаданов был признан виновным ранее:
- Хищение денежных средств уполномоченного банка (ст. 160 УК РФ)
- Мошенничество с использованием служебного положения (ст. 159 УК РФ)
- Организация преступного сообщества (ст. 210 УК РФ).
По совокупности преступлений суд назначил Ромаданову наказание в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 160 миллионов рублей.