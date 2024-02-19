В Коми задержали полсотни пьяных водителей в выходные

Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми за минувшие выходные дни были задержаны более полусотни водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Всего за неделю таких правонарушителей на дорогах Коми поймано 50. Почти половина из них (21) были замечены пьяными в течение выходных.

По словам представителей республиканского МВД, в отношении нарушителей были возбуждены четыре уголовных дела за повторное вождение в нетрезвом состоянии.