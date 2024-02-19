В Коми задержали полсотни пьяных водителей в выходные
- 17:16 19 февраля
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- Елизавета Петрова
Фото из архива "Про Город Сыктывкар"
В Коми за минувшие выходные дни были задержаны более полусотни водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
Всего за неделю таких правонарушителей на дорогах Коми поймано 50. Почти половина из них (21) были замечены пьяными в течение выходных.
По словам представителей республиканского МВД, в отношении нарушителей были возбуждены четыре уголовных дела за повторное вождение в нетрезвом состоянии.
В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы. В антилидерах - столица республики, Воркута, Печора и Усть-Цилемский район. В этих муниципалитетах замечено больше всего нетрезвых автомобилистов.