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В Коми задержали полсотни пьяных водителей в выходные 

В Коми задержали полсотни пьяных водителей в выходные Фото из архива "Про Город Сыктывкар"

В Коми за минувшие выходные дни были задержаны более полусотни водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. 

Всего за неделю таких правонарушителей на дорогах Коми поймано 50. Почти половина из них (21) были замечены пьяными в течение выходных.

По словам представителей республиканского МВД, в отношении нарушителей были возбуждены четыре уголовных дела за повторное вождение в нетрезвом состоянии. 

В отношении всех нарушителей составлены необходимые материалы. В антилидерах - столица республики, Воркута, Печора и Усть-Цилемский район. В этих муниципалитетах замечено больше всего нетрезвых автомобилистов.

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